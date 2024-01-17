Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на офтальмологический препарат «Лаксолан». Это первый отечественный дженерик в рамках МНН «Ранибизумаб», сообщили «Известиям» в пресс-службе антимонопольного органа 17 января.
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