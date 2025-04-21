В Советском районе погиб водитель питбайка

В Советском районе водитель питбайка разбился насмерть. В ночь на 21 апреля, около 23:20, на дороге Шахтино – Кировское – Софиевка 36-летний водитель питбайка Kews не справился с управлением и врезался в дерево.
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