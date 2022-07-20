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Владимир Путин провел встречу с артековцами — финалистами конкурса «Большая перемена»

Владимир Путин провел встречу с артековцами — финалистами конкурса «Большая перемена»

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с учениками 5–7-х классов – участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена», которые собрались в Международном детском центре «Артек» для участия в финале соревнования.

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