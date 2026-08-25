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Guggenheim Loan Craters, Fund Hits GFC Lows As Feds Probe Walter's Empire

Guggenheim Loan Craters, Fund Hits GFC Lows As Feds Probe Walter's Empire

Guggenheim Loan Craters, Fund Hits GFC Lows As Feds Probe Walter's Empire A first-lien loan due in 2031 tied to Guggenheim Investments, the asset-management arm of Mark Walter's Guggenheim Partners, cratered to roughly 72 cents on the dollar Monday, according to Bloomberg data.

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