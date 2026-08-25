Guggenheim Loan Craters, Fund Hits GFC Lows As Feds Probe Walter's Empire A first-lien loan due in 2031 tied to Guggenheim Investments, the asset-management arm of Mark Walter's Guggenheim Partners, cratered to roughly 72 cents on the dollar Monday, according to Bloomberg data.
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