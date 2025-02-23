С Днем защитника Отечества! Чем еще прославился этот день

Наше издание уделяет внимание не только военной технике, но и людям, защищающим нашу страну, и поздравляет их с Днем защитника Отечества! В качестве подарка мы сделали подборку событий, которые в разные годы произошли в автомобильном мире именно 23 февраля.
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