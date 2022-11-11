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11 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

11 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

11.11.2022, пятница 06:50 Челябинск – Отправление первого поезда сообщением Челябинск – Екатеринбург (06:20 – сбор представителей СМИ) (пригородный вокзал) 10:00 Челябинск – Экскурсия для журналистов по офтальмологическому центру ЧОКБ (ЧОКБ, ул.

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