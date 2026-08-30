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Регионы России

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В Италии грядут масштабные протесты, угрожающие туристическим перевозкам

В Италии грядут масштабные протесты, угрожающие туристическим перевозкам

В сентябре в Италии ожидается серия масштабных забастовок, затронувших все виды транспорта, что может вызвать серьёзные сбои и создать значительные неудобства для туристов.

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