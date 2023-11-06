Чистка "Искандером": Киев поплатился "элитой" за глупость. 50 офицеров мертвы

Стали известны новые, ранее неизвестные подробности удара русского "Искандера" по боевикам печально известной "элитной" 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ во время построения в селе Димитрово на Запорожском направлении.
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