«Демографическая катастрофа — уже реальность»: как в Киеве готовятся отправить на фронт молодёжь

Киеву придётся ужесточить мобилизацию и снизить численность забронированных украинцев, если он хочет противостоять «плохой сделке» Дональда Трампа в контексте урегулирования конфликта, пишут западные СМИ.
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