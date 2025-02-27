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«Демографическая катастрофа — уже реальность»: как в Киеве готовятся отправить на фронт молодёжь

«Демографическая катастрофа — уже реальность»: как в Киеве готовятся отправить на фронт молодёжь

Киеву придётся ужесточить мобилизацию и снизить численность забронированных украинцев, если он хочет противостоять «плохой сделке» Дональда Трампа в контексте урегулирования конфликта, пишут западные СМИ.

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