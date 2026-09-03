Филолог объяснила, как песня "3 сентября" стала современным цифровым фразеологизмом

Композиция 1993 года стала интернет-феноменом спустя почти 20 лет и объединил пользователей рунета.Фраза "3 сентября" превратилась из личной даты расставания героя песни Михаила Шуфутинского в ежегодный цифровой ритуал и устойчивый культурный маркер.