Филолог объяснила, как песня "3 сентября" стала современным цифровым фразеологизмом

Композиция 1993 года стала интернет-феноменом спустя почти 20 лет и объединил пользователей рунета.Фраза "3 сентября" превратилась из личной даты расставания героя песни Михаила Шуфутинского в ежегодный цифровой ритуал и устойчивый культурный маркер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Средняя зарплата ...
- Священник РПЦ раз...
- Диаспоры будут пл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым