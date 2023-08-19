Общественная служба новостей

1 614 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карла карлова
    Выкинуть из России  на место военных действий свиностана.Украинца с гражда...
  • Леонид
    А раньше о чем думали? Кто был инициатором направления? Марсиане? По этому же принципу, можно ликвидировать все "кра...В Госдуме усомнил...
  • Маргарита Селихова
    Лишить гражданства и в Киев.Украинца с гражда...

Кулеба не согласился с тем, что наступление ВСУ провалилось

Кулеба не согласился с тем, что наступление ВСУ провалилось

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не согласился с тем, что наступательная операция ВСУ провалилась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Кулеба не согласился с тем, что наступательная операция ВСУ провалилась, а Дуда продудел, что их сам Сталин боялся. Эти двое побратимов так заигрались, что решили: они главные после США! А носить их будут на руках, а кормить кашей ячневой три раза. А что будет народ кушать, видимо только Кулебу слушать!
Ответить
9 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Эта кульЁба - родная сестра Люсеньки Арестович, слушать её - себя не уважать. Придет время, когда его вместе с остальным шлюхами из &quot;офиса&quot; шаромыги -попрошайки эленьского , повесят на фонарных столбах сами кастрюлеголовые скакуасы.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх