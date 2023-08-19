Кулеба не согласился с тем, что наступление ВСУ провалилось

Геннадий Бережнов

Кулеба не согласился с тем, что наступательная операция ВСУ провалилась, а Дуда продудел, что их сам Сталин боялся. Эти двое побратимов так заигрались, что решили: они главные после США! А носить их будут на руках, а кормить кашей ячневой три раза. А что будет народ кушать, видимо только Кулебу слушать!