Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не согласился с тем, что наступательная операция ВСУ провалилась.
Кулеба не согласился с тем, что наступление ВСУ провалилось
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Кулеба не согласился с тем, что наступательная операция ВСУ провалилась, а Дуда продудел, что их сам Сталин боялся. Эти двое побратимов так заигрались, что решили: они главные после США! А носить их будут на руках, а кормить кашей ячневой три раза. А что будет народ кушать, видимо только Кулебу слушать!
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9 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Эта кульЁба - родная сестра Люсеньки Арестович, слушать её - себя не уважать. Придет время, когда его вместе с остальным шлюхами из "офиса" шаромыги -попрошайки эленьского , повесят на фонарных столбах сами кастрюлеголовые скакуасы.
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8 час.
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