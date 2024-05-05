Лаконичный аргумент: что можно будет увидеть на параде 9 Мая

Парад Победы 9 Мая, судя по генеральной репетиции, будет относительно скромным. По Красной площади пройдут и участники специальной военной операции, однако в целом части, задействованные в зоне конфликта, не отвлекали от боевой работы.
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