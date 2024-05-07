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Мостовой о Тюкавине в Европе: «Кто ему будет гарантировать место основного нападающего? Там люди в 23 года выигрывают ЛЧ и по 40-50 голов забивают»

21-летний форвард «Динамо» забил 14 мячей в 27 играх в текущем сезоне Мир РПЛ. «Трудно что-то сказать насчет возможного отъезда Тюкавина в Европу.

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