🚝 На месте крушения поезда в Волгоградской области частично возобновили сообщение. Как сообщает РЖД, пока движение осуществляют по одному пути.
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🚝 На месте крушения поезда в Волгоградской области частично возобновили сообщение. Как сообщает РЖД, пока движение осуществляют по одному пути.