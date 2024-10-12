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Похудевшая Селена Гомес в красном и Зои Салдана посетили показ фильма "Эмилия Перес" на кинофестивале BFI в Лондоне

Похудевшая Селена Гомес в красном и Зои Салдана посетили показ фильма "Эмилия Перес" на кинофестивале BFI в Лондоне

В рамках 68-го международного кинофестиваля Британского института кино состоялся показ фильма “Эмилия Перес” режиссера Жака Одиара.

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