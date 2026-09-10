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Русская весна

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Япония потребовала от ООН «вернуть ей Курилы»

Япония потребовала от ООН «вернуть ей Курилы»

Токио направил протест из-за новой карты ООН, на которой Курильские острова обозначены тем же цветом, что и территория России.

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