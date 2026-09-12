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ИА Регнум

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Партии АдГ пригрозили ни разу не применявшейся статьей конституции Германии

Партии АдГ пригрозили ни разу не применявшейся статьей конституции Германии

Председатель немецкой парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) применением 37-й статьи конституции ФРГ.

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