Партии АдГ пригрозили ни разу не применявшейся статьей конституции Германии

Председатель немецкой парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) применением 37-й статьи конституции ФРГ.
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