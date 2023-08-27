Адвокат Аграновский: Над мигрантами-преступниками нужны показательные процессы

Цитата: " ....политический обозреватель ИА «Аврора» Федор Бирюков. — Но хотелось бы, чтобы арестовали также тех, благодаря кому он и ему подобные находятся в России." Мысль здравая, да исполнение не происходит. Более того, хуснуллизация только набирает обороты.

Caltar

"Мигрант, ударивший 23 августа девушку на улице из-за ее «вызывающего» дресс-кода в подмосковном Нахабино, арестован на месяц по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Московской области." "Причем, их арестовывают только под давлением общественности. Если бы видео не попало в Сеть, он бы гулял бы до сих пор и неизвестно, кого бы еще избили или убил." Как писали некоторые СМИ,у энтого "гостя" и "незаменимого спеца" с головой проблемы и скорее всего ни хрена не посадят,,может на месяц в дурку отправят и возможно депортируют.Через недельку он вернётся обратно и продолжит "спасать грешниц" кого избив,а кого и убив... Задолбали уже "наши" гуманисты от власти,которые рады своих раком поставить,ради недоделков!