Закон и Порядок

135 689 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    Правилна! Сам сибя ни пахвалиш - ни хто ни пахвалит! Однака рассеянный ты, Парамоша. Дирзай и савиршенствуйся! Бог в ...ПРОЦЕСС ПОШЁЛ! ГО...
  • Галина Скрипник
    Ну понабежали ципсошники несчастные....История повторяет...
  • Галина Скрипник
    Это ненадолгоИстория повторяет...

Адвокат Аграновский: Над мигрантами-преступниками нужны показательные процессы

Адвокат Аграновский: Над мигрантами-преступниками нужны показательные процессы

Буйный обидчик девушки в шортах арестован, но другие на воле Сергей Аксенов Фото: Сергей Петров/NEWS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Наталья
Цитата: &quot; ....политический обозреватель ИА «Аврора» Федор Бирюков. — Но хотелось бы, чтобы арестовали также тех, благодаря кому он и ему подобные находятся в России.&quot; Мысль здравая, да исполнение не происходит. Более того, хуснуллизация только набирает обороты.
Ответить
12 час.
Caltar
&quot;Мигрант, ударивший 23 августа девушку на улице из-за ее «вызывающего» дресс-кода в подмосковном Нахабино, арестован на месяц по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Московской области.&quot; &quot;Причем, их арестовывают только под давлением общественности. Если бы видео не попало в Сеть, он бы гулял бы до сих пор и неизвестно, кого бы еще избили или убил.&quot; Как писали некоторые СМИ,у энтого &quot;гостя&quot; и &quot;незаменимого спеца&quot; с головой проблемы и скорее всего ни хрена не посадят,,может на месяц в дурку отправят и возможно депортируют.Через недельку он вернётся обратно и продолжит &quot;спасать грешниц&quot; кого избив,а кого и убив... Задолбали уже &quot;наши&quot; гуманисты от власти,которые рады своих раком поставить,ради недоделков!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх