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Cisco Systems ликвидировала оборудование в российском филиале на 1,9 млрд рублей

Cisco Systems ликвидировала оборудование в российском филиале на 1,9 млрд рублей

Американская компания Cisco Systems, занимающаяся сетевым оборудованием и IT, в минувшем январе уничтожила свои материально-производственные запасы в российском филиале, пишет ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчетность юрлица «Сиско системс».

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