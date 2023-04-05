Cisco Systems ликвидировала оборудование в российском филиале на 1,9 млрд рублей

Американская компания Cisco Systems, занимающаяся сетевым оборудованием и IT, в минувшем январе уничтожила свои материально-производственные запасы в российском филиале, пишет ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчетность юрлица «Сиско системс».
Американская компания Cisco Systems, занимающаяся сетевым оборудованием и IT, в минувшем январе уничтожила свои материально-производственные запасы в российском филиале, пишет ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчетность юрлица «Сиско системс».
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