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IT-эксперт Граборов: ИИ можно передать подготовку текстов и презентаций

IT-эксперт Граборов: ИИ можно передать подготовку текстов и презентаций

Россияне могут передать искусственному интеллекту подготовку текстов и презентаций, разбор и сравнение материалов, обработку таблиц и расчеты, а также оформление итогов встреч.

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