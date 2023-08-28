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7:0 – крупнейшая выездная победа в истории «Атлетико». Разгромлен «Райо Вальекано»

7:0 – крупнейшая выездная победа в истории «Атлетико». Разгромлен «Райо Вальекано»

Команда Диего Симеоне разгромила «Райо Вальекано» (7:0) в 3-м туре чемпионата Испании. «Матрасники» отметились как минимум семью мячами на выезде всего в третий раз.

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