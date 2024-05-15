Минобороны РФ: В небе над Татарстаном сбит вражеский беспилотник

Украинская сторона продолжает свои бесконечные попытки атак объектов на российской территории далеко от линии фронта, очевидно, что таким образом ВСУ хоть как-то пытаются компенсировать свои провалы на передовой.
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