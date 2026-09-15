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Большинство анонсированных фон дер Ляйен инициатив не были реализованы

Большинство анонсированных фон дер Ляйен инициатив не были реализованы

Всего 11 из 30 ключевых инициатив, анонсированных главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, были реализованы. Об этом говорится в официальных документах Еврокомиссии.

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