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Местные СМИ сообщили о взрывах в ряде областей Украины

Местные СМИ сообщили о взрывах в ряде областей Украины

В ночь на вторник и утром в ряде областей Украины произошли взрывы. Украинское издание "Страна" сообщило о взрывах в Днепропетровской области и о вероятной работе ПВО, сославшись на информацию пользователей соцсетей о наличии воздушных целей.

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