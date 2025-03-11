Маткапитала хватит на первый взнос для покупки 4,3% жилья в мегаполисах Квартиры, где материнского капитала на одного ребенка полностью хватит на первоначальный взнос по семейной ипотеке, есть в новостройках абсолютно всех мегаполисов, даже в Москве.