"Россия внезапно наладила массовое производство и использование реактивных "Шахедов", и никто не знает, что с ними делать".
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