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Медвежий угол

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"Знаете ли вы своего врага?": США обнародовали данные о русских войсках

"Знаете ли вы своего врага?": США обнародовали данные о русских войсках

Царьград Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress Американские военные опубликовали свод данных о Вооружённых силах России.

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Комментарии
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фарид сабиров
Надо мочить из всех орудий все что летает в акватории  Черного моря. И плевать что им не понравиться. Не там летают и не то делают. Они сами сказали что они ВРАГИ, а хороший враг МЕРТВЫЙ.
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21 час.
Михалыч
Что бы они там не анализировали Русь всегда имеет в запасе ГЛАВНОЕ оружие ( запасной полк), поэтому в СВО все не показывают и ведут затяжную войну на истощение. Но главней главного - это несгибаемый русский солдат, которого нужно беречь и почитать!
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12 час.
Erl Schweizer
&quot;&quot;Знаете ли вы своего врага?&quot;: США обнародовали данные о русских войсках&quot;. В НАТО могут называть Российские Вооруженные силы &quot;русскими войсками&quot;, &quot;татарскими войсками&quot;, как угодно. Если ты принимал присягу, то следуй ей или канай из армии. Текст Военной присяги:&quot;. Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству - Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество&quot;. В Конституции четко сказано, что все народы России равноправны. Армия РФ состоит не только из русских. Царьградец Малофеев не Конституция, а всего-лишь один из националистов.
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9 час.

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