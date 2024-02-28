"Знаете ли вы своего врага?": США обнародовали данные о русских войсках

фарид сабиров Надо мочить из всех орудий все что летает в акватории Черного моря. И плевать что им не понравиться. Не там летают и не то делают. Они сами сказали что они ВРАГИ, а хороший враг МЕРТВЫЙ.

Михалыч Что бы они там не анализировали Русь всегда имеет в запасе ГЛАВНОЕ оружие ( запасной полк), поэтому в СВО все не показывают и ведут затяжную войну на истощение. Но главней главного - это несгибаемый русский солдат, которого нужно беречь и почитать!