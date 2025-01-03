Новый ГОСТ повысит качество научно-популярного туризма в России с 2025 года

В России с 2025 года вступит в силу новый ГОСТ для научно-популярного туризма. Инициатива совместно разработана Минобрнауки и Российским государственным университетом туризма, направлена на улучшение качества услуг и доступность исследовательской инфраструктуры.
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