Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что может провести еще одну встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
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Пошел этот Трамп по трём известным направлениям со своими переговорами.