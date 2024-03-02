Власти Туркмении ненавязчиво предложили себя в качестве главного поставщика энергоресурсов в Европу

Туркмения работает над созданием евразийских мультимодальных транспортных и транзитных маршрутов. Об этом заявил председатель парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на Антальском дипломатическом форуме.
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