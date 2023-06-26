Министр обороны РФ Шойгу посетил пункт управления Западной группировки войск в зоне проведения спецоперации

По информации российского военного ведомства, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу побывал на передовом пункте управления Западной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.
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