Военное обозрение

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Министр обороны РФ Шойгу посетил пункт управления Западной группировки войск в зоне проведения спецоперации

Министр обороны РФ Шойгу посетил пункт управления Западной группировки войск в зоне проведения спецоперации

По информации российского военного ведомства, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу побывал на передовом пункте управления Западной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

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