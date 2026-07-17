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Живая Кубань

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Доктор Мясников назвал самые вредные продукты для костей человека

Доктор Мясников назвал самые вредные продукты для костей человека

Доктор Мясников назвал самые вредные продукты для костей человекаПосле сорока лет наш организм начинает работать в режиме «энергосбережения», и костная ткань — одна из первых, кто попадает в зону риска.

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