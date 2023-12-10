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Жестокая ирония судьбы, или Любите ли вы «Голубой огонек», как люблю его я?

Жестокая ирония судьбы, или Любите ли вы «Голубой огонек», как люблю его я?

Инесса ЦИПОРКИНА Моя любовь, правда, больше напоминает ностальгию по моей собственной молодости, ведь со временем всякая любовь начинает напоминать ностальгию — и это еще не самое худшее, что может с нею случиться.

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Комментарии
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Homo Sapiens
но ведь по-прежнему название &quot;Голубой огонёк&quot; актуально! Только уже по другому поводу!
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Так надо все поменять.
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1 час.
Наталия
Новых ТАЛАНТЛИВЫХ, молодых исполнителей даже искать не надо, есть целая когорта учеников покойного Градского и много других достойных молодых исполнителей. Но им очень трудно пробиться в первые ряды. Виной всему коммерческая составляющая, доминирующая на нашем ТВ. При жизни Градского мы с друзьями регулярно ходили на новогодние представления в его театр и это было прекрасно! Но, чтобы появиться в такой передаче, как новогодний Огонек, существует почти официальная такса -надо  немало заплатить тем, кто &quot;решает вопрос&quot;. У молодых таких возможностей нет, гонорары не так высоки. А те, приевшиеся, кому уже пора в тираж, платят и продолжают светиться на всех каналах.
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12 мин.

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