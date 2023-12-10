Инесса ЦИПОРКИНА Моя любовь, правда, больше напоминает ностальгию по моей собственной молодости, ведь со временем всякая любовь начинает напоминать ностальгию — и это еще не самое худшее, что может с нею случиться.
Жестокая ирония судьбы, или Любите ли вы «Голубой огонек», как люблю его я?
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Homo Sapiens
но ведь по-прежнему название "Голубой огонёк" актуально! Только уже по другому поводу!
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Так надо все поменять.
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1 час.
Наталия
Новых ТАЛАНТЛИВЫХ, молодых исполнителей даже искать не надо, есть целая когорта учеников покойного Градского и много других достойных молодых исполнителей. Но им очень трудно пробиться в первые ряды. Виной всему коммерческая составляющая, доминирующая на нашем ТВ. При жизни Градского мы с друзьями регулярно ходили на новогодние представления в его театр и это было прекрасно! Но, чтобы появиться в такой передаче, как новогодний Огонек, существует почти официальная такса -надо немало заплатить тем, кто "решает вопрос". У молодых таких возможностей нет, гонорары не так высоки. А те, приевшиеся, кому уже пора в тираж, платят и продолжают светиться на всех каналах.
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12 мин.
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