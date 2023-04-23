«Торонто» сравнял на 59-й минуте и вырвал победу над «Тампой» (4:3) на 80-й в 3-м матче серии

«Торонто» одержал волевую победу над «Тампой» (4:3 ОТ, 2-1). К концу третьего периода 3-го матча серии 1-го раунда Кубка Стэнли «Лифс» проигрывали 2:3, но на 59-й минуте Райан О’Райлли сравнял счет, переведя игру в овертайм.
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