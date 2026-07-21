Александр Моор откроет три кластера по проекту "Профессионалитет"

Осенью в Тюменской области откроются три новых кластера по проекту "Профессионалитет". Тюменский техникум сфокусируется на строительстве, Ишимский на сельском хозяйстве, а Тобольский на химической отрасли.
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