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Царьград

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Александр Моор откроет три кластера по проекту "Профессионалитет"

Александр Моор откроет три кластера по проекту "Профессионалитет"

Осенью в Тюменской области откроются три новых кластера по проекту "Профессионалитет". Тюменский техникум сфокусируется на строительстве, Ишимский на сельском хозяйстве, а Тобольский на химической отрасли.

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