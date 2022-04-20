Юные художники из Приморья создадут ботанический атлас региона

Юные художники из Приморья создадут ботанический атлас региона

Всероссийский благотворительный проект компании МТС "Поколение М" (6+) запускает региональный этап творческого конкурса "Третьяковская галерея online" (6+) в Приморье.

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