Юные художники из Приморья создадут ботанический атлас региона

Всероссийский благотворительный проект компании МТС "Поколение М" (6+) запускает региональный этап творческого конкурса "Третьяковская галерея online" (6+) в Приморье.
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