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FiNE NEWS

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В Монтевидео из автомобилей с болельщиками аргентинского клуба произвели выстрелы

В столице Уругвая произошёл инцидент с участием футбольных фанатов из Аргентины. По дороге из стадиона в сторону границы с Аргентиной на колонну автобусов, перевозивших болельщиков клуба «Тигре», напали с применением огнестрельного оружия.

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