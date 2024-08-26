В Твери в рамках акции «Помоги пойти учиться» полицейские и общественники посетили детский социально-реабилитационный центр

В Твери в рамках благотворительной акции «Помоги пойти учиться» сотрудники городского отдела полиции и общественники побывали в гостях у ребят из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
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