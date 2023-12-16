В «Зените» подтвердили интерес «Интернасьонала» к Ренану

Стоимость игрока оценивается в 9 млн евро. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о переговорах петербургского клуба с «Интернасьоналом» по поводу перехода защитника Ренана в бразильский клуб.
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