В Самарской области завершено мероприятие «Оружие»: изъято 49 единиц оружия

В период с 28 октября по 1 ноября 2023 года сотрудники полиции Самарской области провели мероприятие «Оружие», направленное на обнаружение, предупреждение и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.
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