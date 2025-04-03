Велосипедист не выжил после столкновения с автобусом: страшная авария на Кубани

В Темрюкском районе на дороге случилось несчастье: велосипедист погиб, столкнувшись с автобусом. На трассе "Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк" автобус марки "Ютонг", управляемый 63-летним водителем, сбил 43-летнего велосипедиста.
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