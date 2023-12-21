«Уралкриомаш» сертифицировал новый вагон-цистерну для нафтила

Фото: АО «Уралкриомаш» Предприятие «Уралкриомаш» концерна «Уралвагонзавод» получило сертификат соответствия Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на новый железнодорожный вагон-цистерну модели 15-5107.
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