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7дней.ru

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Дочка Киркорова разозлилась на критику ее внешнего вида: «Почему они такие злые?»

Дочка Киркорова разозлилась на критику ее внешнего вида: «Почему они такие злые?»

14-летняя Алла-Виктория расстраивается из-за претензий к ее внешнему виду. Филипп Киркоров Социальные сетиДочь Филиппа Киркорова — 14-летняя Алла-Виктория, которая активно ведет собственный блог, вновь столкнулась с волной критики в социальных сетях.

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