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Татар-информ

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Роскачество: россиян ждет уголовное преследование за продажу банковской карты

Россияне, которые продают собственные банковские карты, зачастую становятся жертвами мошенников. Помимо этого, такие действия могут создать проблемы с последующим трудоустройством, а наиболее серьезным последствием является уголовная ответственность, сообщает центр финансовой экспертизы Роскачества.

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