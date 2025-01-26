Роскачество: россиян ждет уголовное преследование за продажу банковской карты

Россияне, которые продают собственные банковские карты, зачастую становятся жертвами мошенников. Помимо этого, такие действия могут создать проблемы с последующим трудоустройством, а наиболее серьезным последствием является уголовная ответственность, сообщает центр финансовой экспертизы Роскачества.
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