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Политолог Камкин: отказ от встречи стал сигналом Зеленского Навроцкому

Политолог Камкин: отказ от встречи стал сигналом Зеленского Навроцкому

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин заявил, что отказ Владимира Зеленского от встречи с президентом Польши Каролем Навроцким мог стать политическим сигналом.

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