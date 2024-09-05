Страна и люди
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Страна и люди

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Путин пошутил про поддержку Харрис на выборах в США

Путин пошутил про поддержку Харрис на выборах в США

Президент России Владимир Путин пошутил, что будет «поддерживать» кандидата от демократов Камалу Харрис на президентских выборах в США, так как его «бывший фаворит» действующий глава государства Джо Байден снял свою кандидатуру.

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