Путин пошутил про поддержку Харрис на выборах в США

Президент России Владимир Путин пошутил, что будет «поддерживать» кандидата от демократов Камалу Харрис на президентских выборах в США, так как его «бывший фаворит» действующий глава государства Джо Байден снял свою кандидатуру.
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