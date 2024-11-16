В Португалии расследуют случаи гибели людей из-за сбоев в службе спасения

Восемь расследований начато Министерством юстиции Португалии в связи с гибелью по меньшей мере 11 человек, произошедшей из-за сбоев компьютерной системы, координирующей работу служб спасения (INEM), 15 ноября сообщило издание SIC Notícias.
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