Зеленский отреагировал на разрешение Байдена наносить удары по территории России

АндрейБорков

Итак, США дали ДОБРО укропитекам пускать ракеты вглубь России, это формулировка такая, а на самом деле наводить и запускать эти ракеты, по крайней мере америкосовские АТАКАМ-С, будут сами америкосы! При этом это будут не какие то там добровольцы-наемники-волонтеры, а именно ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВОННОСЛУЖАЩИЕ АРМИИ США! Наше руководство как то не очень решительно на это все отреагировало, пока какие то невнятные бормотания - «Важный акцент, что это подстава прежде всего для будущей администрации и Трампа, в частности. Идет очень серьезная внутренняя борьба». Это там, в США "идет серьезная борьба" между их группировками во власти. А по России, во время этой "серьезной борьбы" будут наноситься РАКЕТНЫЕ УДАРЫ! Что все это напоминает соплежуйство. Сколько уже "красных линий" пройдено в нашу сторону? Практически все, про которые громогласно заявляли оставлены далеко за кормой, теперь очередная "красная линия". Если Жора Бидон дал ДОБРО пускать ракеты по России, до Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска с Южно-Курильском включительно, то лягушатник Моня и его корешок англосакс сделают тоже самое со своими Шедалами и т.д. А там и немчура подключиться! Даже если наше ПРО и ПВО отрабатывать будут на 5+, то какая то часть этих ракет долетит, 100% поражения практически не бывает. И что в ответ? Ситуация прямо скажем средняя, то есть нечто среднее между ХРЕНОВО и ОЧЕНЬ ХРЕНОВО, при чем не им а нам!