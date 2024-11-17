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Зеленский отреагировал на разрешение Байдена наносить удары по территории России

Зеленский отреагировал на разрешение Байдена наносить удары по территории России

Зеленский заявил, что дальнобойные удары являются ключевым элементом "плана победы" ВСУ, но не подтвердил информацию о разрешении Запада наносить удары по России.

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Комментарии
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АндрейБорков
Итак, США дали ДОБРО укропитекам пускать ракеты вглубь России, это формулировка такая, а на самом деле наводить и запускать эти ракеты, по крайней мере америкосовские АТАКАМ-С, будут сами америкосы! При этом это будут не какие то там добровольцы-наемники-волонтеры, а именно ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВОННОСЛУЖАЩИЕ АРМИИ США! Наше руководство как то не очень решительно на это все отреагировало, пока какие то невнятные бормотания - «Важный акцент, что это подстава прежде всего для будущей администрации и Трампа, в частности. Идет очень серьезная внутренняя борьба». Это там, в США &quot;идет серьезная борьба&quot; между их группировками во власти. А по России, во время этой &quot;серьезной борьбы&quot; будут наноситься РАКЕТНЫЕ УДАРЫ! Что все это напоминает соплежуйство. Сколько уже &quot;красных линий&quot; пройдено в нашу сторону? Практически все, про которые громогласно заявляли оставлены далеко за кормой, теперь очередная &quot;красная линия&quot;. Если Жора Бидон дал ДОБРО пускать ракеты по России, до Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска с Южно-Курильском включительно, то лягушатник Моня и его корешок англосакс сделают тоже самое со своими Шедалами и т.д. А там и немчура подключиться! Даже если наше ПРО и ПВО отрабатывать будут на 5+, то какая то часть этих ракет долетит, 100% поражения практически не бывает. И что в ответ? Ситуация прямо скажем средняя, то есть нечто среднее между ХРЕНОВО и ОЧЕНЬ ХРЕНОВО, при чем не им а нам!
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