Игорь Балынин: Зарплаты в России выросли в 3,89 раза к 2025 году

Доклад доцента Игоря Балынина из Финансового университета при правительстве РФ показал существенное увеличение зарплат в сфере производства термоуглей и арендных услуг, а также в ликвидации загрязнений, где они выросли в 3,89 и 2,77 раза соответственно за 2021-2025 годы.