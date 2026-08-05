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Царьград

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Игорь Балынин: Зарплаты в России выросли в 3,89 раза к 2025 году

Игорь Балынин: Зарплаты в России выросли в 3,89 раза к 2025 году

Доклад доцента Игоря Балынина из Финансового университета при правительстве РФ показал существенное увеличение зарплат в сфере производства термоуглей и арендных услуг, а также в ликвидации загрязнений, где они выросли в 3,89 и 2,77 раза соответственно за 2021-2025 годы.

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