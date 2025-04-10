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Царьград

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Справедливость восторжествовала? Спасшего детей охранника, наконец, выпустили на свободу

Справедливость восторжествовала? Спасшего детей охранника, наконец, выпустили на свободу

Охранник Червяков, осужденный за спасение детей летнем в лагере, вышел на свободу. Суд пересмотрел дело и заменил 5,5 лет колонии на один год ограничения свободы.

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